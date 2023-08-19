王子期盼明年能再推出寫真集。（鄭宜熏攝）

王子（邱勝翊）今（19日）擔任英國時尚品牌 BAKER STREET貝克街一日店長活動，他30歲曾赴英國拍個人第一本寫真集，當時便許願盼每隔5年都能推出寫真。明年35歲的他，透露最近有在健身，希望下一本走不同風格、突破尺度，對於能否全裸入鏡，他笑說：「我覺得戲劇可以欸，因為寫真不知道大家喜不喜歡看。」直言可為戲犧牲。

七夕情人節將至，王子稱當天會在工作中度過，「我也沒有在過情人節」，談到難忘的情人節，他說6年前在拍《稍息立正我愛你》時，他貼心準備巧克力及花給所有在場女性，還特地給女主角曾之喬整人驚喜，令他至今覺得有趣又難忘。

會跟女友穿情侶裝嗎，他說都會送歷任女友自己的品牌服飾，坦言前任鄧麗欣會穿，2人至今仍保持友好關係，偶爾會聯繫，但不會關心彼此感情狀況。毛弟（邱宇辰）前女友吳品潔日前爆熱戀禾浩辰，對於弟弟現在是否恢單，王子形容他是個很神秘的人，「其實我一直以來不大確定他的感情狀況，但我們平常也不大會聊這方面的事，我們都是聊玩樂、體育、籃球等運動。」