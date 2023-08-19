19日在新莊體育館登場的世界盃男籃熱身賽第一戰開打，對戰戲碼是立陶宛遭遇波多黎各，立陶宛靠著效力NBA鵜鶘隊的「大V」瓦蘭丘納斯，貢獻20分、11籃板，喬庫貝提斯也拿14分、5助攻，最後以93比80擊退波多黎各，20日下午2點接著登場的是拉脫維亞對上波多黎各。

立陶宛首節跟波多黎各陷入拉鋸僵局，直到首節快結束前，才靠喬庫貝提斯的壓哨三分球，取得25比22領先；波多黎各雖在次節順利超前，卻激發起立陶宛強大攻勢，打完上半場，立陶宛反以51比40領先，喬庫貝提斯與班德席尤斯各拿10分。

不過波多黎各沒有放棄，打到比賽還剩4分多鐘，把比數追成75比80，幸好立陶宛先靠希維迪亞投進三分球，接著抄截快攻放進兩分，重新擴大領先到10分，接下來比賽全看瓦蘭丘納斯表演，他先4罰俱中，接著最後1分07秒補進兩分球，讓立陶宛領先13分確保勝局。