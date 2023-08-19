嘉義市今舉行祖父母節慶祝大會暨樂齡學習中心成果展，共有33組祖孫家庭，近400人報名參與活動。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠還與樂齡學員、老師一起唱歌仔戲。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市65歲以上人口比例，在7月分已跨過18％門檻，為促進世代包容、友善，營造家庭天倫之樂，嘉義市今舉行祖父母節慶祝大會暨樂齡學習中心成果展，共有33組祖孫家庭，近400人報名參與活動，嘉義市長黃敏惠說， 面齡高齡社會大海嘯，期待勇壯世代用更健康的態度，更好的準備一起來面對，讓每個年齡都享有真正的幸福。

黃敏惠表示，打造「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福城市，一直是嘉義市努力的目標，尤其嘉義市在7月底，65歲以上人口比例已達18.01％，比起全國平均值稍高，但相較鄰近縣市逾20％低，顯見高齡社會已成所有人共同面臨的重要課題。

黃敏惠說，面對高齡社會的挑戰，嘉義市超前布建，在2011年成為推動WHO高齡友善城市網絡的30個發起城市之一，更是全台第一個「高齡友善示範城市」，強調市府推動的10大旗艦計畫之一，打造「樂齡勇壯城」，就是鼓勵長者學習、樂活，為第三人生注入活力，也讓家庭更為健康。

今活動也特別表揚嘉義市112年度推展家庭教育績優團體及個人，績優團體獎2校分別是幸福幼兒園及崇文國小，其中幸福幼兒園榮獲特優殊榮，教育處表示，幸福幼兒園長期協助推展家庭教育，深耕在地課程，將學校旁社區民眾休閒活動的場域，轉化為學校最大學習區，帶著孩子從學校走入社區，不僅拓展幼兒視野，也培養孩子對生活環境的認識與認同。

另績優個人獎得獎者共5人，績優工作人員獎得獎者為宣信國小主任王文志、北園國小附設幼兒園主任楊敏君、幸福幼兒園長李鸝珍、吳鳳幼兒園老師盧燕秋，績優志工獎得獎者為家庭教育中心武瑞芝。

今活動由世賢國小附設幼兒園組成超萌的「金孫團」與祖父母共舞為活動開場，隨後由東區樂齡學習中心帶來歌仔戲演出，將樂齡運動與保健等議題融入歌詞，既傳統又創新，黃敏惠還與樂齡學員、老師一起唱歌仔戲。