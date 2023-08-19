中國大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（19）日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。前立委郭正亮分析，這次美國和賴清德都非常節制，所以這次也是一個節制的軍演

中國大陸東部戰區新聞發言人施毅表示，此次軍演，重點在演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他還強調，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

我國防部回應，中共東部戰區今(19)日宣布在臺灣周邊海、空域從事軍演。對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

我國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害。此次藉故發動軍事演習，不僅無助臺海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。同時籲請國人在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。

前立委郭正亮今（19）日分析，這次美國和賴清德都非常節制，所以這次也是一個節制的軍演，但是必須有軍演，目前只看到中央台辦和東部戰區有發布新聞稿，也沒看到劃出經緯度。

郭正亮其調，我方國防部也非做出動作不可，因為演習轉為戰爭，在戰爭歷史上也是很多的，所以國防部也不得不因應。