桃園醉漢醫院失控狂譙 救護員高EQ「給你一個大拇指」

近日網路瘋傳一段影片，畫面顯示在桃園市龍潭區國軍桃園總醫院急診室內，一名醉漢辱罵救護員並揮拳攻擊。警方表示，獲報後趕到現場，見年約40歲的洪姓男子情緒失控，為防止其他危害，立即依違反醫療法壓制逮捕，並通知相關人到案說明，全案移請桃園地檢署偵辦。

據悉，洪男16日晚間飲酒後跌倒輕傷，家屬晚間9時許將其送醫，到急診室治療，豈料他情緒失控，指著救護員破口大罵。影片中可見，洪男赤裸上半身，對著救護人員動怒狂罵髒話，不過現場救護人員沒因此回嗆，反而虧他「給你一個大拇指」，讓現場其他民眾不禁笑出聲。

龍潭警方表示，當晚接獲民眾報案，稱有名男子對現場執行醫療工作的護理師辱罵髒話並揮拳攻擊，立即派員趕到國軍桃園總醫院急診室內，見洪男仍因情緒失控有大聲咆哮辱罵及攻擊行為。

為防止其他危害發生，警方立即將洪男依據違反醫療法壓制逮捕，並通知相關人到案說明釐清案情，全案依違反醫療法移請桃園地方檢察署偵辦。