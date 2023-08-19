美國「紐約時報」今天在報導中引述不具名美國官員說法指出，俄烏戰爭自去年2月爆發以來，烏克蘭和俄羅斯士兵傷亡總數已將近50萬人。

路透社報導，相關官員們警告，據信莫斯科經常低報戰場傷亡數字，基輔也沒有揭露官方數據，因此實際傷亡總數仍然難以估計。

「紐約時報」（The New York Times）報導，俄軍傷亡總數約30萬人，其中多達約12萬人陣亡、17萬至18萬人受傷；烏軍則有近7萬人死亡、10萬至12萬人受傷。

紐時引述美國官員說法指出，烏克蘭今年稍早發動大反攻後，傷亡數字也隨之升高。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的資深幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）對此回應說，只有總參謀部可以公布相關數字。

他今天在記者拉特尼娜（Yulia Latynina）的YouTube頻道直播中指出：「我們已採行一種模式，只有總參謀部有權談論在這場戰爭中受傷、傷殘、肢體殘缺以及失蹤的人數，當然還有在戰場中陣亡的人數。」