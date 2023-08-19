中和警分局會同環保局於昨（18）日晚上22時許，在景平路19號前（往新店方向）執行「環警聯合稽查」勤務，2小時共攔檢約49輛疑似改裝排氣管車輛。（圖／警方提供）

中和警分局會同環保局於昨（18）日晚上22時許，在景平路19號前（往新店方向）執行「環警聯合稽查」勤務，2小時共攔檢約49輛疑似改裝排氣管車輛。（圖／警方提供）

中和警分局會同環保局於昨（18）日晚上22時許，在景平路19號前（往新店方向）執行「環警聯合稽查」勤務，2小時共攔檢約49輛疑似改裝排氣管車輛。

警方表示，此次勤務期間合計舉發擅自改裝（變更頭燈、車身顏色、方向燈等）計13件、無照駕駛3件及相關交通違規10件，依法告發將處新臺幣900元至2萬4千元罰鍰，總罰鍰金額以最高罰計算，超過新臺幣10萬元。另責令其檢驗與改善，透過警方強力執法能夠有效遏阻改裝車歪風。

中和分局長陳忠龍特別提醒：暑假期間，青少年切勿改裝車輛競速或變更排氣管，不僅影響行車安全及干擾民眾安寧，若在道路上蛇行、其他危險方式駕車或競駛者，最重更可處新臺幣9萬元罰鍰、當場禁駛及吊銷駕照。警方將持續不定期與環保機關執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛；如查獲未成年無照駕駛，除依法告發且必要時將移置保管車輛；若車輛所有人有允許未成年無照駕駛之行為，亦處新臺幣6,000元以上1萬2,000元以下罰鍰，請家長們多關懷青少年動態與安全，以防範憾事發生，共同維護道路安全、順暢及寧靜。