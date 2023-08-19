統一獅19歲新秀左投林詔恩18日迎來中職生涯初先發，最終留下3.2局、失4分，吞下生涯首敗，他對初先發整體表現感到滿意，「但無謂的壞球還是太多，還有進步空間。」總教練林岳平、投手教練羅錦龍也都對他表現給予不錯評價。

林詔恩昨天一登板就先被味全龍開路先鋒李凱威敲三壘安打，又對吉力吉撈・鞏冠投出保送，在被高孝儀敲安失掉1分，郭天信高飛犧牲打再丟第2分。不過2、3局林詔恩都沒有失分，直到4局又被後段棒次的蔣少宏、張政禹連續敲出長打後退場。

對於初先發的感想，林詔恩笑說有點累，「主要是無謂的壞球太多了，賽前想把好的東西展現出來，上場後卻有點落差，不過整體來講還是滿意，還有進步空間。」林詔恩指出，昨天決勝球投的不是很好，沒有可以引誘打者的球路，加上失分的2個半局幾乎都是壞球走在前面，導致最後產生比較不好的結果。

對比之前在二軍出賽，林詔恩認為一軍打者對於失投球的掌握度更好，「只要一有失投就會被掌握，一軍打者更容易抓到失投球去做攻擊。」而在昨天先發後，林詔恩今天被降下二軍，教練團也有給他一些課題去做修正。

羅錦龍認為，投手第1次先發第1局難免是最緊張的時刻，但林詔恩從第2局開始的投球內容、球的控制就有比較好，「昨天他就是好壞球落差比較明顯，加上碰到味全這種近況好的球隊就比較容易被鎖定去做攻擊，以第1場表現來看，OK啦！但以我們對他的期待還可以更好。」

昨天退場後，羅錦龍也有與林詔恩談話，「我跟他說，你看錡龍球速沒有你快，但直球、變化球準度有，更能隨心所欲控制，這是你要精進自己的地方，在平常練習、傳接球就要內化在心中。」