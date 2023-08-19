廣西北海有海怪咬人？專家：被咬後可徒手掰開魚嘴。圖為海鱔的牙齒檔案照。（澎湃新聞／鮑寶龍提供）

澎湃新聞19日報導，廣西北海多名遊客8月16日反映，在僑港浴場下海時被不明生物咬傷。8月17日，「北海一浴場突發不明魚類傷人事件」這一話題衝上大陸熱搜，引起網友廣泛關注。不明生物究竟是什麼？被咬之後如何處理？上海海洋大學水產與生命學院教授鮑寶龍給出他的解答分析。「根據新聞上提供的部分咬傷傷痕，初步推斷有可能是鱗魨科魚類或海鱔科魚類。」

鮑寶龍指出，褐副鱗魨（Pseudobalistes fuscus）、叉斑銼鱗魨（Rhinecanthus aculeatus）和褐擬鱗魨（Balistoides viridescens）是鱗魨類中性情比較暴躁的，特別是雌性，有護巢習性，當有其他動物靠近，會進行攻擊。這些鱗魨在廣西海域都有分布，牙齒比較強大。海鱔科魚類一般是躲在珊瑚礁縫隙中伏擊捕食的，但也會出來捕食，牙齒非常尖銳。

「查閱以往資料，浴場生物咬傷報導的大多是鯊魚。」鮑寶龍說，鱗魨科魚類（Triggerfish）和海鱔科魚類（moraly eels）咬傷浮潛遊客國外也經常有報導的，海濱浴場報導不多。

「鱗魨牙齒比較發達，是咬珊瑚和貝類的，海鱔牙齒比較尖銳，會捕食其他動物的。」鮑寶龍專門找來了資料圖片，展示了鱗魨和海鱔的牙齒。

「報導中說，被咬後徒手掰開魚嘴，這是很自然的反應，我認為這是正確的處理方式。」鮑寶龍說，這些魚的牙齒都是很有力和尖銳的，咬上去很疼的，不掰開魚嘴，咬的傷口更深更大。咬傷後應該第一時間捂住傷口，及時止血，及時離開海灘，用淡水沖洗後，就醫，需要用抗生素消炎，防止弧菌感染。

「國外報導鱗魨和海鱔咬傷後，沒有發生嚴重的中毒事件。經過抗生素消炎就可以。但也有報導有些海鱔有溶血素溶解紅細胞，所以傷口流血會比較嚴重，而且比較疼。」鮑寶龍解釋，有些鱗魨和海鱔肌肉內有雪卡毒素，但這個毒素應該不會通過牙齒進入傷者體內。

8月中旬，北海開漁，開漁季是否與本次事件有關？鮑寶龍表示尚不能排除這種可能。

「開漁季捕撈開始，可能驚動了鱗魨和海鱔的領地，或是小型餌料魚進入海濱浴場，引來了海鱔？這些都是有可能的。」同時，鮑寶龍為遊客給出了出行建議：「海濱游泳，主要還是當心鯊魚咬傷，水母刺傷等，鱗魨和海鱔一般不會出現在沙灘上，主要在珊瑚礁周圍，不驚動的話，它們應該不太會到海濱浴場的。」

澎湃新聞此前報導，廣西北海僑港浴場管理處已於8月17日發布關於暫停僑港浴場涉水活動的通告。北海銀海區僑港鎮政府一名工作人員8月17日透露，目前尚不清楚是何種魚類，此前也沒有發生過類似事件，「我們現在正在全力搜到底是什麼東西」。