台中1名謝姓宮廟住持遭C女指控，藉口幫治病延壽，在「淨房」用紅布矇住雙眼、裸上半身，摸胸猥褻長達3分鐘，還收科儀費3600元。D女則控，謝男說因被前世情人糾纏才會生病，約在摩鐵見面，要她只穿紅內衣褲卻遭指侵，過程還被側錄，最後付了共11400元的科儀費及金牌2面。法官日前依法判處應執行有期徒刑4年月。可上訴。

判決書指出，謝男從事祭改、問事、改運等工作，108年8月某日對信徒C女誆稱：「你的生命不久於人世了，有沒有想要幫自己再續命，否則很快再也見不到你的家人」，C女心生畏懼隨謝男進入「淨房」（神桌下小房間），以行科儀為由要她裸上半身，再用紅布矇住雙眼。謝男突伸手撫摸C女胸部長達2、3分鐘，C女雖感不舒服，但深信是要幫她續命而隱忍，結束後被收科儀費3600元。

D女則向法官表示，108年3月某日晚間，謝男到她的租屋處，佯稱可以幫忙醫治身體，便要求她脫去外衣、外褲，以棉被蓋住臉後，謝男就用手觸摸胸部及下體，結束後奉獻科儀費用3000元。同年4月某日，要我準備1套紅色內衣褲，說要替我轉運還要醫身體，約在一家摩鐵見面，被用同樣的模式猥褻得逞，這次則被索取科儀費用5000元。

不料，後來謝男又以「會生病是因為被前世情人糾纏」，再度約在同家摩鐵從事科儀化解，但這次卻要求把衣服脫光遭到指侵得逞，被鎖去更高額的8000元科儀費用及金牌2面（價值共1萬1400元）。事後還發現，這3次猥褻、指侵的過程都被謝男偷拍。

C女、D女向法官表示，她們事後越想越不對勁，便詢問對方是否有被謝男不當男女接觸行為，才驚覺他們都是受害者之一，宮廟資深信徒得知謝男無恥行徑後，便在宮廟內找來眾人對質，謝男及其父親等親屬在現場當眾下跪道歉，但會議結束後，謝男其家屬並無意和解認錯，只好憤而報警提告。

謝男則辯稱，會議當天會承認犯行並道歉，是因為有黑衣人出現在會場，自己發言遭制止才會被迫道歉。法官勘驗會議影片，謝男當時先道歉後主動下跪，隨後父母、妻子也自行下跪請求大家原諒，沒有人對謝男脅迫或有粗暴之舉。

謝男矢口否認犯行辯稱，1只有為C女收驚，沒有進入淨房，也沒有撫摸胸部。10到D女租屋處只有偷拍，掀棉被時有碰到身體，但不是胸部，後來約在摩鐵分別撫摸陰部及手指插入下體都經過D女同意。

法官審酌，謝男以從事科儀、問事、改運等神壇工作為業，C女、D女遭猥褻、指侵前，均曾因改運、補運、補財庫或醫治身體等消災解厄事由而支付科儀費用，足見當時對於謝男自稱其有神明附身，可以做法消災解厄及治療婦科疾病之說詞，均深信不疑，利用她們宗教信仰，對於其指示均唯命是從，不敢違背之心理，藉機猥褻、指侵得逞。

法官認，謝男為逞一己之淫慾，利用C女、D女深信宗教之機會，以怪力亂神之說對她們施加心理壓力，而為強制猥褻或強制性交犯行得逞，犯罪動機、目的及手段均屬惡劣；勘驗相關事證，謝男確有偷拍D女私密照以及指侵過程影片，犯後供詞避重就輕，未坦承全部犯行。C女、D女身心受創，謝男也未與她們達成和解及賠償損害，難認有真切悔改之意；日前依妨害性自主罪，判處應執行有期徒刑4年8月。可上訴。

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