李玟生前遭到《中國好聲音》節目組侮辱的音檔和影片曝光後，在網路掀起熱議，不僅粉絲心疼她的遭遇，也有不少人相繼說出內幕，香港女星甄妮更是怒斥節目組，現大陸一線女主持金星也開砲《好聲音》：「惡有惡報」，是大陸演藝圈第一個替李玟發聲的大咖女星。

向來作風霸氣、敢言的金星，今（19日）在微博曬出一張白鹿照片，上面寫著「我想在大地上畫滿窗子，讓所有習慣黑暗的眼睛都習慣光明。」並附文開砲：「Coco咱不哭！善有善終，惡有惡報！」

而她也是大陸娛樂圈第一個公開力挺李玟的大咖藝人，讓網友也紛紛按讚留言，「支持金姐，第一次意識到浙江衛視的黑就是通過您的採訪，不愧是內娛敢說真話第一人」、「就喜歡金姐這敢說真話的霸氣！」、「謝謝金姐發聲，其實每個時代都需要魯迅」。

其實，除了金星，甄妮也發文痛批「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本質，看不起」。並接著在留言區罵「什麼都是假，那裡都一樣，早就是了。」