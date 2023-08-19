8至11月是虎頭蜂最活躍的時節，經常發生螫人事件，嚴重可能引起過敏性休克。新竹縣政府農業處提醒民眾小心迴避虎頭蜂，若於野外發現虎頭蜂時，切記保持鎮靜、遠離，以衣服或手肘保護頭部，並低身退出或繞路而行。若有虎頭蜂入侵民宅事件，可向消防局報案，轉報農業處由契約廠商派員前往處理。

入秋後是虎頭蜂的繁殖期，蜂巢規模達到頂峰，且開始培育新一代蜂王、雄蜂，農業處表示，蜂巢警戒範圍擴大，是虎頭蜂傷人的高峰季。在台灣一般民眾常在戶外接觸的是台灣大虎頭蜂和黑尾虎頭蜂，較常在民眾居家周圍發現的則是黃腰虎頭蜂及近年入侵的雙色虎頭蜂，其中雙色虎頭蜂的攻擊性很強，要特別注意小心。

若於野外發現虎頭蜂時，農業處提醒切記保持鎮靜、遠離，不要主動攻擊虎頭蜂，不可用手拍打或揮動衣物，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，以免引起蜂群圍攻，若不幸被螫咬，應儘速離開，以免引起蜂窩內之蜂群集體出蜂巢攻擊，並應儘速就醫。

從事野外活動，避免虎頭蜂叮咬，應注意即刻遠離，不要主動攻擊虎頭蜂。衣著盡量穿長袖長褲的衣服上山，減少皮膚暴露在外的機會，同時顏色不要過於鮮豔，另外虎頭蜂對香氣敏感，也不可擦香水及化妝品。行走山區時，避免走入無人跡的草徑，食物及垃圾應包好妥善處理，以免引來毒蜂。

此外，蜂蛇入侵民宅的案件採各單位通力合作方式辦理，統一由消防局119專線受理民眾報案電話，屬虎頭蜂於民宅築巢的案件，即轉報農業處由契約廠商派員前往處理，廠商會盡速與通報人協調處理時間，派員前往摘除。若屬蛇類入侵民宅的案件，因多屬緊急狀況，則會轉通報轄區的消防分隊派員前往協助。