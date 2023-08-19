桃園市1名女子在美容美體SPA館上班，自稱被迫與1名客人半套服務11次、性行為40餘次，丈夫氣得告上法院。但法院審理發現，女子曾對客人以Line稱「愛你喔」，認為並無強迫，但女子已婚，仍需判客人賠償丈夫12萬元。

丈夫提告，指妻子2021年到美容美體SPA館擔任按摩師，1名客人多次以3000元代價，要妻子到其住處為其打手槍等半套。妻子屢屢拒絕，2021年12月，客人稱家中要請人打掃，邀請妻子到其住處，妻子為維持家計而答應。但到住處後，被客人強拉打手槍，還被摸下體、胸部。還威脅若沒有繼續提供服務，將公開此事，妻子一共打11次手槍。

丈夫又說，後來妻子被逼迫脫去胸罩、內褲，並強制性交得逞，還要妻子繼續此行為。甚至妻子為此離職，Line封鎖客人，但仍被客人找到。有次客人甚至強行取走妻子身上要繳房貸的9000元，也曾借款5萬，事後卻分文未還，還以還錢為由，將妻子騙去客人住處性侵。

客人坦承的確有性行為，但並未強迫、恐嚇，他說，剛認識女子時，不知道她已婚，後來知道，但也願意賠償。

桃園地院審理後發現，女子持續與客人聊天，分享日常生活，甚至主動問要不要去他家打掃衛生，以及最近失業等話題。與丈夫稱妻子躲避客人等不相符，此外女子還主動傳訊給客人「愛你喔」，若妻子真的有強制、威嚇、騷擾等，難以想像女子會持續與客人聯絡。

不過法院認為，客人明知道女子已婚，仍與其發生性行為，已經侵犯男子配偶權，判客人賠償丈夫12萬元，可上訴。