桃園市觀音愛心家園發起愛心物資箱募集計畫，號召社會上善心企業與民眾，與憨兒攜手幫助偏鄉地區弱勢孩童。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音愛心家園愛心物資箱募集計畫，截至19日已募集約950份，即將達到1000份目標。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音愛心家園提供身障人士生活、工作訓練與醫療等服務，因受到各界善心支持，為回饋社會，幫助偏鄉弱勢孩童，家園第2年發起愛心物資箱募集計畫，號召社會上善心企業與民眾，與憨兒攜手幫助偏鄉地區弱勢孩童，今辦理捐助典禮，預計9月初開始大量配送。

觀音愛心家園主任鄭紹可表示，截至19日已募集約950份，即將達到1000份目標，愛心生活物資箱內容包括麥片、肉鬆、文具、生活用品等日常所需品，將由家園烘焙坊的身障朋友製作並組裝物資箱，並親送至桃園大園區14間國中小、觀音區13間國中小、新屋區14間國中小內清寒家庭的學童，預計約1000名孩子受惠。

鄭紹可說，這次愛心行動目的是幫助偏鄉地區清寒家庭孩童度過生活中的困難，同時也讓憨兒們感受到自己的價值和貢獻，透過親手參與物資箱製作，憨兒們也學會關心他人，懂得分享的重要性，這將對他們的成長和自信心有深遠的影響。

觀音愛心家園今日上午辦理清寒孩童生活物資箱捐助典禮，許多善心人士共襄盛舉。鄭紹可提到，這次愛心行動不僅是幫助憨兒工作學習，更是一種社會的共同關懷，憨兒們用自己的行動證明了每個人都能為社會做出貢獻，受助的孩童們則感受到社會對他們的溫暖關懷。

鄭紹可期許，盼在偏鄉地區播種愛的種子，也啟發更多人關注弱勢群體，讓愛心在社會中持續綻放。