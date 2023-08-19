新北市中和區民德路、壽德街口今（19）日9時許發生死亡車禍，53歲邱姓女駕駛公車左轉時，未停讓行人，撞到行走在行人穿越道的82歲林姓老翁，老翁頭部遭輾過，送醫搶救仍告不治，警方以未停讓行人對肇事駕駛舉發並依過失致死罪嫌究辦。新北市交通局表示，台北客運公司未落實管理駕駛轉彎前停讓，造成重大事故，依《公路法》對業者重罰9萬元，另將肇事駕駛停職，待警方確認肇事原因開立罰單後，將吊銷駕駛員駕照。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，事故發生後台北客運已派員至醫院慰問家屬，並發給家屬5萬元慰問金，後續賠償業者也表示將會全權負責。除罰款外，本案也列入公車營運服務品質評鑑「駕駛路口停讓動作落實情形指標」項目扣分，將來會影響整個公司的補助款請領資格，而肇事的車輛也遭扣牌暫時停止營運。

此外，依《道路交通管理處罰條例》第44條規定，汽車駕駛人於行穿線有行人穿越時肇事致死情形，將於警察局開立罰單移送本市交通事件裁決處後，吊銷肇事駕駛員駕駛執照，該員將無法再擔任公車駕駛。