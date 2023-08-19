富邦悍將在季中選秀後持續補強陣容，19日宣布與投手爾曼羅索普（Arman Rasoulpour）、捕手楊皓然達成自主培訓選手合約共識，厚實農場深度，球團期待2位選手加入球隊後持續磨練，以成為正式登錄球員身份的目標邁進。

今年24歲的右投手爾曼羅索普180公分、82公斤，擁有深邃五官的他是台灣、伊朗混血兒，爾曼羅索普在台灣長大、從小對棒球相當有興趣，不過並不是科班出身，直到大學時期才投入正式棒球訓練。

爾曼羅索普在2021年進入業餘安永鮮物棒球隊（現名全越運動棒球隊），今年年初則轉效力業餘台中市成棒隊，並在2023年未來之星邀請賽投出147公里的生涯最快球速，爾曼羅索普除了速球外，還擁有曲球、彈指曲球等變化球種，今年第2度參與中職選秀雖然落選，但獲得富邦以自主培訓身分取得挑戰職棒門票。

另外，來自台東的楊皓然今年22歲，身高175公分、體重88公斤，右投右打，主要守備位置為捕手，亦可擔任一、三壘手，就讀台東成功少棒、台東泰源青少棒、新北穀保家商，大學則就讀桃園開南大學，曾在2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽中獲得打點獎，今年則曾加入業餘全越運動棒球隊，攻、守兩端都相當具有潛力。

富邦悍將球團除了將與季中選秀8名好手完成合約並完成相關入隊程序之外，2位自主培訓球員爾曼羅索普、楊皓然也即將前往二軍與球團報到。