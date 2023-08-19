60多位印尼移工齊聚一堂，唱國歌、吃美食、玩遊戲，一解鄉愁。(于家麒攝)

人力仲介公司給予移工在地支持與陪伴，特別舉辦慶祝活動，讓大家都有回家的感覺。(于家麒攝)

縣府社會處長陳世保(右)也到場跟印尼移工們問候，並跟大家同樂。(于家麒攝)

歡慶印尼國慶現場舉辦摸彩活動，由金門人力仲介業者許秀瓊(左一)頒獎給3位幸運的移工夥伴。(于家麒攝)

自新冠肺炎疫情爆發後經歷三年多時間，出入國境均受到高度限制，不少遠赴金門工作的印尼移工都已久未回國，思鄉情緒高漲；為解鄉愁，金門永記人力仲介特別於今(19)日上午在金城鎮公所邀請60多位印尼夥伴齊聚一堂，提供印尼當地特色美食、傳統童年遊戲與摸彩活動，讓移工朋友短暫休息充電後再出發。

今天上午由人力仲介公司指派專人一一到府接送60多位在金門工作的印尼移工與外籍配偶齊聚金城鎮公所，一起歡唱國歌慶祝國慶，接續進行印尼傳統趣味遊戲「兩人三腳」、「袋鼠跳」、「吃餅挑戰賽」、「老鷹抓小雞」，以及摸彩活動，全場歡笑聲不斷。縣府社會處長陳世保也到場跟印尼移工們問候，並跟大家同樂。

中午主辦單位也貼心提供印尼當地特色美食加上披薩、炸雞等美食，大伙邊吃邊聊，互訴思鄉情懷；下午大家圍成一圈，一同寫下對未來的期許與展望，共度整日歡樂時光。

永記人力仲介公司負責人許秀瓊表示，印尼在1945年8月17日發表了《獨立宣言》，正式向國際社會宣告印尼共和國成立，當日也被定為印尼國慶日(Hari Kemerdekaan RI)。在印尼國慶日，全國上下都會有大大小小的慶祝活動跟趣味競賽，因此在台印尼人每到這一天都特別思念家鄉，為了給予移工在地支持與陪伴，特別舉辦這場慶祝活動，讓大家都有回家的感覺。