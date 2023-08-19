媒體最新總統大選民調顯示，國民黨侯友宜超車柯文哲，柯墊底。柯文哲19日在雲林表示，民調本來就會變化，不過他覺得這一陣子假民調會很多，就是一些策略性民調，他還是按照步驟繼續往前走就可以。

《美麗島電子報》16日公布總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德以35.7％支持度居冠，國民黨參選人侯友宜21.9％次之，民眾黨參選人柯文哲21.7％墊底。

柯文哲表示，民調本來就會變化，就是看一看，繼續做，不過他覺得這一陣子假民調會很多的，都是策略性民調，不管選舉或執政，對他來說都是改變政治文化的社會運動，所以就按照步驟繼續往前走。

針對基進黨在台南懸掛看板諷刺柯文哲像檳榔「綠皮白肉紅汁」，柯文哲受訪表示，不要在自己同胞裡面製造仇恨、分裂，臺灣大概97％的人都自認為自己是臺灣人，在自己的同胞裡面分裂，他認為不好，每天製造對立、分裂、仇恨何必呢。