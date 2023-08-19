澎湃新聞19日報導，據內蒙古《巴彥淖爾日報》消息，8月15日至16日，市委書記賀偉華帶隊到大陸國家林業和草原局、中共中央財辦（中央農辦）、北京市支援合作辦公室彙報對接工作，協調落實有關事項，爭取工作支持。大陸「三農」領域權威專家、連續多年的《中央一號文件》執筆人祝衛東，已以中央財辦（中央農辦）副主任祝衛東身分出席。

報導提到，大陸國家林草局局長關志鷗、中央財辦（中央農辦）副主任祝衛東、北京市支援合作辦主任于鷙隆分別與賀偉華一行座談交流。

上述報導顯示，此前擔任中共中央農辦祕書局局長的祝衛東已任中央財辦（中央農辦）副主任。中央農辦已於今年7月併回中央財辦合署辦公。

祝衛東，1968年7月出生，曾任中央農辦祕書局副局長、中央農辦祕書局局長等職。祝衛東是「三農」領域權威專家，連續多年的《中央一號文件》執筆人。

中央財經委員會辦公室，簡稱中央財辦，或稱中財辦，是中國共產黨中央委員會負責統籌全國財政經濟決策的辦事機構，是中央財經委員會的辦事機構。現任主任是大陸前國務院副總理劉鶴。