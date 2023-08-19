善化區1名獨居老婦人8月初剛遭遇喪夫，近日又遇上假檢警手法詐騙，10日遭騙走40萬元，對方18日再要她交付20萬，遭警方及時發現，在婦人家中逮獲林姓車手，保住她最後積蓄。

75歲婦人8月初丈夫剛過世，獨居在善化家中，未料被詐騙集團盯上，隨即打電話以假檢察官監管話術，誆稱帳戶內的存款涉及洗錢，需繳保證金，才可以暫緩調查，並由假檢察官上門，欺騙婦人交付40萬元得手。

個性敦厚、一生在鄉村生活的婦人還不知上當，詐騙集團食髓知味，竟欲騙光婦人積蓄，再要求婦人交付僅有的20萬元，幸好警方暗中接獲線報情資，事先前往慰問婦人，並將計就計設下圈套，約車手18日現身取款。

警方派員在老婦房屋內、外層層埋伏，等待30歲的林姓車手出現，再令婦人以行動不便為由，要求他進屋拿錢，林嫌一踏進屋內，警方隨即行動，內外包抄，將他當場制伏，保住婦人的最後積蓄。

老婦得知先前交付的40萬元恐難以追回，掩面怨嘆剛失去老伴，一生打零工賺的辛苦錢竟幾乎都被騙走，失落情緒令警方動容，安慰他至少保住20萬元。

警方逮捕林姓車手，查扣作案聯繫手機、偽造的台北地檢署監管科收據假公文，成功攔阻詐騙金額20萬，全案依詐欺、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，建請羈押並將向上溯源追查。