蕭邦（CHOPARD）在七夕情人節主打對戒禮盒，並且選用浪漫的紫色愛心絲絨珠寶盒，更添濃情蜜意，另深受表迷喜愛的Alpine Eagle系列腕表，也推出灰色面盤玫瑰金款和全鑽奢華版，中性設計男女皆宜，可搭配成男女對表。
標榜人道主義與環保的蕭邦珠寶，堅持採用公平交易的道德黃金與鑽石，讓珠寶內外皆美，近期全新登場的L’Heure Du Diamant系列戒指，採用獨家鑽石鑲嵌工藝，皇冠式鑲嵌工法讓純淨鑽石最耀眼的光芒，特殊的爪鑲設計讓鑽石有視覺放大效果，為了迎接七夕情人節，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）特別設計紫色愛心禮盒，更添優雅浪漫，並有手寫簽名與愛心圖樣。
以阿爾卑斯山的自然風光與雄鷹為創作靈感的Alpine Eagle系列玫瑰金腕表，表徑有33、36、41mm等尺寸，中性百搭的設計，男女皆宜，全新登場款式多元，有風格時尚的灰色表盤款，也有奢華品味的鑲鑽奢華款，搭載Chopard 09-01.C、Chopard 01.03-C與Chopard 01.01-C型自製機芯，內外皆美。
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