蕭邦（CHOPARD）在七夕情人節主打對戒禮盒，並且選用浪漫的紫色愛心絲絨珠寶盒，更添濃情蜜意，另深受表迷喜愛的Alpine Eagle系列腕表，也推出灰色面盤玫瑰金款和全鑽奢華版，中性設計男女皆宜，可搭配成男女對表。

蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾特別為七夕情人節設計紫色愛心珠寶盒。（CHOPARD提供）

標榜人道主義與環保的蕭邦珠寶，堅持採用公平交易的道德黃金與鑽石，讓珠寶內外皆美，近期全新登場的L’Heure Du Diamant系列戒指，採用獨家鑽石鑲嵌工藝，皇冠式鑲嵌工法讓純淨鑽石最耀眼的光芒，特殊的爪鑲設計讓鑽石有視覺放大效果，為了迎接七夕情人節，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）特別設計紫色愛心禮盒，更添優雅浪漫，並有手寫簽名與愛心圖樣。

蕭邦L’Heure Du Diamant 系列祖母綠與鑽石戒指，73萬3000元。（CHOPARD提供）

以阿爾卑斯山的自然風光與雄鷹為創作靈感的Alpine Eagle系列玫瑰金腕表，表徑有33、36、41mm等尺寸，中性百搭的設計，男女皆宜，全新登場款式多元，有風格時尚的灰色表盤款，也有奢華品味的鑲鑽奢華款，搭載Chopard 09-01.C、Chopard 01.03-C與Chopard 01.01-C型自製機芯，內外皆美。

蕭邦Alpine Eagle系列玫瑰金灰色表盤鑲鑽腕表，206萬1000元。（CHOPARD提供）