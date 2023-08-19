It just looked like a pop fly, but... here's Vladimir Guerrero Jr.'s (very) sharp double play to end the inning. #BlueJays pic.twitter.com/8Ji6VatQph — Keegan Matheson (@KeeganMatheson) August 19, 2023

紅人外野手班森（Will Benson）跑壘散漫，慘遭藍鳥重炮小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）精采守備「教訓」，19日紅人主場交手藍鳥，班森擊出高飛球後沒有積極跑壘，導致出現雙殺局面，拖垮紅人攻勢。

雙方投手群展現強大壓制能力，比賽始終僵持不下，7局下半主隊紅人出現機會，1出局後捕手史蒂芬生（Tyler Stephenson）敲安踏上一壘，下一棒班森出棒卻擊成內野沖天炮，藍鳥一壘手小葛瑞洛迅速移動到草皮，就定位準備將球接殺出局。

班森是在3壞球絕對領先下出棒，他沒打好顯得相當懊惱，小葛瑞洛發現班森沒有積極跑壘，故意等到球落地，隨後傳向一壘先刺殺打者，原本一壘跑者被迫只能衝向二壘，最終於壘間遭到刺殺，藍鳥完成3-4-6雙殺，該半局順利解套。

小葛瑞洛以三壘手身分出道，不過守備實在太差勁，近年則多擔綱一壘手和指定打擊，藍鳥主要想依賴他的攻擊火力，前2個賽季小葛瑞洛平均有著40轟、104分打點的搶眼表現，但本季成績大幅縮水，至今僅18轟、長打率4成34，藍鳥今年打季後賽機會非常高，小葛瑞洛得盡快回神。