竹山生態傳騎19日登場，從竹山鎮克明宮出發，遊下坪熱帶植物園，再訪四大觀光工廠。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

竹山生態傳騎19日登場，從克明宮出發遊竹山小鎮。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

自行車界網紅鋼鐵妤、Ellen岑伊、紀薇率領200多名騎士玩竹山鎮。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

騎自行車不忘品嚐廟口肉圓、豆花、米糕等特色小吃。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投世紀百K自行車挑戰暨竹山生態傳騎19日登場，鋼鐵妤、Ellen岑伊、紀薇等自行車界網紅率領200多名騎士，從竹山鎮克明宮出發，遊下坪熱帶植物園，再走訪茶文化館、采棉居寢飾文化舘、光遠燈籠觀光工廠、藏傘閣等，不忘品嚐廟口肉圓、豆花、米糕等特色小吃，參加騎士開心說：「騎車到處逛、到處拍、到處吃，真的很好玩。」

竹山生態傳騎是小鎮漫遊嘉年華活動之一，由鋼鐵妤、Ellen岑伊、紀薇等帶人騎自行車帶同好前進前山第一城竹山鎮，從克明宮出發經下坪自行車道至「下坪熱帶植物園」，享受豐富的自然生態環境，順遊下坪吊橋，再走訪「遊山茶訪-茶文化館」、「采棉居寢飾文化舘」、「光遠燈籠觀光工廠」、「藏傘閣觀光園區」，當然還要品嚐達人推薦的竹山特色小吃。

鋼鐵妤等人說，騎單車當然還要吃美食，這次帶同好品嚐連興宮對面的百年廟口肉圓，肉圓皮薄餡多，經過小火慢炸，外皮Q彈，肉餡搭配筍絲、口感紮實，真的很好吃，另外還有大福古早味豆花、媽祖廟口米糕等特色小吃，完成半日遊回到克明宮領取紀念小禮物；想跟著漫遊的同好，26日還有南投市場次。

南投縣觀光處表示，除了竹山生態傳騎，克明宮廣場晚間舉辦「山城藝術節」，歷史宮廟結合嘻哈街頭文化，吸引年輕人到竹山旅遊。而想參加自行車漫遊體驗小鎮文化的民眾，26日還有「南投文化美食尋騎」，11月11日則是南投世紀百K自行車挑戰賽壓軸，挑戰騎士的體力及毅力。