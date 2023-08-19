新北市土城區4月發生當鋪51槍槍擊案件，警方深入追查發現是竹聯幫弘仁會、華山幫2幫派糾紛所引起，檢警偵辦後逮回華山幫幕後主使30歲董姓男子等10人到案，新北地檢署18日將董男及2名小弟依違反《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇、教唆殺人等罪嫌起訴。

檢警調查，當鋪51槍槍擊案件為竹聯幫弘仁會與華山幫之間的糾紛所衍生的治安事件，將主嫌竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」林姓幹部自馬來西亞遣返，共逮補28人將弘仁會殲滅外，，也將華山幫幕後主使30歲董姓男子等10人逮補到案，瓦解華山幫勢力。

據了解，綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會林姓幹部，與華山幫所經營巨新當舖之間，因少年車手挪用詐欺提領贓款問題產生嫌隙，雙方已爆發過多次談判衝突，因此董男指示吳姓少年試圖伏擊「鯨魚」未果，更在林男座車裝設追蹤器，於4月19日凌晨在北市中山區、新北市板橋區對其座車開槍。

隔天，弘仁會反擊，派劉姓少年搭計程車至土城巨新當舖外，對當舖大門掃射51槍，警方逮捕華山幫幕後主使30歲董姓男子等10人到案。新北地檢署18日偵結華山幫涉案部分，將董男及2名小弟依違反《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇、教唆殺人等罪嫌起訴；弘仁會部分仍在偵辦中。