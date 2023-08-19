台北市前市長柯文哲任內拍板悠遊卡公司興櫃案件，在現任市長蔣萬安上任後，也引發前後市府團隊隔空交火。悠遊卡公司日前首度公開興櫃後財報，上半年營業收入比去年同期成長24％，稅後淨利成長近12倍，看似成長幅度相當大，不過國民黨台北市議員秦慧珠批評騙人，應與2019年疫情之前來比；民進黨議員林延鳳則稱悠遊卡公司「亂花錢」，推動沖繩境外支付等業務成本過高，反噬其他業務，導致收益低落。

悠遊卡公司本月10日舉行董事會，並通過上半年財務報告，今年1至6月營業收入為9.2億元，比去年同期7.4億元成長24％；今年1到6月稅後淨利為1.2億元，與去年同期的990萬元相較，成長率達1191％。

悠遊卡公司表示，2021年、2022年受到疫情影響，無論是在交通或小額消費上，皆受到相當大衝擊，加上推出悠遊付投入相關建置成本，導致獲利情形不佳。因去年基期低，以致今年上半年相較去年同期成長幅度大，與過去十年的獲利情形相較，仍屬佳績，預期今年下半年應該也可樂觀期待。

不過秦慧珠則認為，這樣的統計數字不具意義，國際進出口貿易或經濟指標，都是跟疫情前相比，不要騙外行人。秦慧珠強調，去年大量爆發確診人數，一天確診人數最高8萬多人，後來降到6萬多人，是台灣過去疫情3年最嚴重的一年，要做比較，應該要跟疫情之前、2019年來比，比去年一定是成長。

林延鳳則直言，悠遊卡公司過往每年稅後淨利都有2億左右成績，直到柯市府第二任後才走衰，如今半年稅後淨利1.2億元，只能被解讀成回歸過往正常水平，其主因還可能是受惠於交通部觀光局推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，下半年更有北北基桃「都會通」定期票證優惠加持，在各方「搶救」下勢必會回歸「2億」大關，故此項成長並不足以大肆頌揚為「政績」。