隨著無人機已經徹底顛覆了現代戰爭，對應的手段不能手正英國國防部發起的國際烏克蘭基金（IFU）已於8月14日與挪威軍工巨擘康斯伯格防衛航空集團（Kongsberg Defence & Aerospace Group）簽訂合約，提供多種反無人機防空系統（C-UAS），已協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。本次沒有空部具體是什麼樣的系統，但根據過去的合約應為40毫米榴彈空炸系統。

Norway has decided to donate Dingo armored vehicles with Cortex Typhon C-UAS systems that are used to shoot down enemy drones.



The weapons package is worth nearly USD 70 mln.



Thank you Norway!



🇳🇴🇺🇦 pic.twitter.com/HZ9I7fsARb — Visegrád 24 (@visegrad24) August 14, 2023

據《基輔獨立報歐》（Kyiv Independent）15日報導，這筆反無人機系統合約價值為7100萬美元（約新台幣22億元），這些設備可以阻滯各種類型的攻擊型無人機。康斯伯防衛航空總裁李耶（Eirik Lie）表示，這些C-UAS系統將能顯著提升烏克蘭武裝部隊對抗無人機，並協助他們保護人民的能力。

🇳🇴 Norway will send Cortex Typhon C-UAS drone combat systems to Ukraine.



The Cortex Typhon C-UAS is a relatively new development assembled from software and hardware components from Teledyne Flir, Kongsberg, including a surveillance system and a remote control weapon station.… pic.twitter.com/KWWyEZqPJX — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 14, 2023

該公司補充說，挪威政府還捐贈了由康斯伯格製造的「野犬2式」（Dingo 2）載具、武器以及遙控武器站（即遙控跑塔），雖然本次公告沒有公佈具體的系統為何，不過過去在2019年德國聯邦軍曾採購過康斯伯格的的C-UAS系統。

當時德國的PROTECTOR RWS C-UAS計畫中，康斯伯格與德國漢索特（Hensoldt）緊密合作，整合了漢索特Spexer第3代UAS偵測和追蹤雷達。該解決方案利用了一門40毫米的自動榴彈發射器，配備了空炸彈藥。

不只是榴彈，PROTECTOR RWS還可以整合多種武器，包括最大達30毫米的武器以及用於對抗無人機的防空飛彈，目前尚不知烏克蘭會取得哪一種系統，也可能是多種系統。

英國與國際夥伴共同設立了國際烏克蘭基金，以確定並採購烏克蘭所需的設備，並確保快速交付。該基金的執行小組由英國、挪威、荷蘭、丹麥和瑞典組成。