隨著無人機已經徹底顛覆了現代戰爭，對應的手段不能手正英國國防部發起的國際烏克蘭基金（IFU）已於8月14日與挪威軍工巨擘康斯伯格防衛航空集團（Kongsberg Defence & Aerospace Group）簽訂合約，提供多種反無人機防空系統（C-UAS），已協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。本次沒有空部具體是什麼樣的系統，但根據過去的合約應為40毫米榴彈空炸系統。
據《基輔獨立報歐》（Kyiv Independent）15日報導，這筆反無人機系統合約價值為7100萬美元（約新台幣22億元），這些設備可以阻滯各種類型的攻擊型無人機。康斯伯防衛航空總裁李耶（Eirik Lie）表示，這些C-UAS系統將能顯著提升烏克蘭武裝部隊對抗無人機，並協助他們保護人民的能力。
該公司補充說，挪威政府還捐贈了由康斯伯格製造的「野犬2式」（Dingo 2）載具、武器以及遙控武器站（即遙控跑塔），雖然本次公告沒有公佈具體的系統為何，不過過去在2019年德國聯邦軍曾採購過康斯伯格的的C-UAS系統。
當時德國的PROTECTOR RWS C-UAS計畫中，康斯伯格與德國漢索特（Hensoldt）緊密合作，整合了漢索特Spexer第3代UAS偵測和追蹤雷達。該解決方案利用了一門40毫米的自動榴彈發射器，配備了空炸彈藥。
不只是榴彈，PROTECTOR RWS還可以整合多種武器，包括最大達30毫米的武器以及用於對抗無人機的防空飛彈，目前尚不知烏克蘭會取得哪一種系統，也可能是多種系統。
英國與國際夥伴共同設立了國際烏克蘭基金，以確定並採購烏克蘭所需的設備，並確保快速交付。該基金的執行小組由英國、挪威、荷蘭、丹麥和瑞典組成。
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