新埔分局趁機宣傳反詐騙，提醒單身男女戀愛腦可以但也要保持理智。（新埔分局提供／邱立雅竹縣傳真）

七夕前新竹縣政府為近百名單身男女舉辦「成家．幸福敲門」活動，為優秀的青年男女創造相遇相知機會，縣長楊文科到場鼓勵大家勇敢追愛，去年就有成功送作堆案例，希望縣府扮演月老，替有緣人牽起命運的紅線。新埔分局也趁此機會到場宣傳反愛情詐騙，提醒在場男女，擺脫單身很重要，但除了戀愛腦，更要維持理智線。

「成家．幸福敲門」19日在六福村主題遊樂園舉辦情人節特別企畫，邀請近百單身青年參與，楊文科到場鼓勵在座青年盡情享受活動，期望能透過自然的互動，擴大交友圈，並舉出去年6月就有1對青年男女，參與青年事務科舉辦的友愛公益成家活動，今年4月順利結為連理。

新竹縣是非常年輕、人口不斷成長的城市，楊文科知道許多青年忙於工作、無暇交友，因此透過縣府當橋樑，期望透過青年成家系列活動，聽到更多好消息，他也承諾新竹縣協助青年單身成家系列活動會持續辦理，讓公部門能成為月老，為有情人牽起紅線。

有鑑於假交友、假投資或愛情詐騙案件頻傳，新埔分局也到場宣導如何避免遇到愛情騙子，除鼓勵與會男女多加參與政府辦理實體交友活動，更提醒透過網路交友，如交友網站、手機App或通訊軟體等，務必留意個人資料保護，避免向陌生網友交付個人帳戶、信用卡卡號資料。

此外，交友過程如遇網友要求相互傳遞個人性私密照片，以各種名目請求金錢援助或確認身分，進而要求購買遊戲點數卡或匯款，或表示能傳授博弈投資訊息，均為目前常見詐欺手法，不可不慎，以防落入詐騙圈套。

「愛情可以來，但騙子不要來。」新埔分局提醒，擺脫單身很重要，但除了戀愛腦，更要維持理智線，網路交友避免交付個人帳戶、也不傳送私密照片，或是購買遊戲點數卡及聲稱傳授博弈資訊而要求匯款，都是詐騙集團常見手法。