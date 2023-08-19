囤房稅2.0草案出爐，財政部官員今天說明，現值低於新台幣10萬元以下的住家用老屋、分割小坪數房屋，免房屋稅範圍將以全國3戶為限；由於分割小坪數避稅的人仍屬少數，基於公平合理，只要持有免稅宅在3戶以內，就不會納入全國歸戶計課囤房稅2.0。

推動囤房稅2.0，財政部18日預告「房屋稅條例」修法草案，預告期30天，盼年底完成修法；草案明定使用情形不同的房屋，適用不同稅率區間。

所謂住家用房屋，「自住」限3戶、3戶以上就是「非自住」，房屋稅的稅率區間在修法後分4大類。第一類是僅持有1戶自住房屋（排除豪宅），稅率由1.2%降至1%；供自住（本人、配偶及未成年子女合計有2戶、3戶），公益出租人，或土地設定地上權使用權房屋（供自住使用），稅率為1.2%。

第二類稅率1.5%至2.4%，適用範圍包含出租且申報租賃所得達稅法規定的當地租金標準，或繼承取得的共有房屋。

第三類稅率為2%至3.6%，適用範圍是建商餘屋（用途為住家用）持有年限2年內。

第四類是其他住家用房屋稅率，未來將升為2%至4.8%；多數囤積非自住房屋、且未出租作有效利用，或建商餘屋持有逾2年，會落在這一區間。

財政部官員指出，歸戶上，將按照不同類的稅率區間，分開歸戶；地方政府需針對第二類「1.5%至2.4%」、第三類「2%至3.6%」、第四類「2%至4.8%」，分別設計持有戶數與對應的稅率級距，財政部也將訂基準給地方參考，此基準的位階與法規命令效力是一樣的。

此外，這次修法明定，住家房屋現值在新台幣10萬元以下免徵房屋稅的適用對象，以自然人持有「全國3戶為限」，並排除法人等非自然人適用。

財政部官員指出，基於公平合理，若免稅屋在3戶以內，將免計入全國歸戶；原因是動腦筋想增編門牌號碼，把房屋分割為小坪數、拉低現值避稅的人，仍在少數，因此草案初步有這樣的設計。

至於未來囤房稅如何課徵，假設張小姐名下有8戶非自住房屋，除了在A市擁有1戶為免稅屋、不用算入全國歸戶；同時在A市還擁2戶繼承取得共有房屋，在B市則有1戶出租且申報租金所得達標的房子。

課徵方式為張小姐在第二類「1.5%至2.4%」這一稅率區間有3屋，分別適用A市、B市訂定「1.5%至2.4%」區間中，持有3戶的稅率。

同時，張小姐還囤有其他非自住房屋，2戶在A市、2戶在B市，4戶都歸在第四類「2%至4.8%」這一稅率區間，分別適用A市、B市所訂的「2%至4.8%」區間中，持有4戶的稅率。

此外，財政部將另提出子法，以釐清多人共有房屋之下，戶數如何計算，比如是否為凡有持分就算一戶；財政部官員指出，這部分尚在研議。

土地設定地上權的使用權房屋方面，財政部官員表示，使用權合約大多約定，房屋稅由使用權人負擔，因此這次草案將使用權房屋入法、且房屋稅向使用權人徵收，以符合實際情況；法令文字明確訂定後，修法更完備，讓持有使用權房屋的囤房族，難有規避空間。（編輯：林克倫）1120819