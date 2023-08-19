桃園捷運綠線GC03標工程進度延宕，桃園市審計處發現，至今年4月底工程進度為31.49％，但預定進度為55.14％。審計處指出，主因是2016年就發現G07站有疑似遺址，但卻未規畫處置。

捷運工程局則回覆審計處，指為確保工程進度，G07站不受挖掘文化資產影響的部分已持續施工，而G10站也依照交通維持計畫調整為不對稱形式，將工區分為南北工區，縮短站體工作期程。另加速解決疫情影響導致外籍移工、外籍顧問無法入境問題。進度落後案件，也開專案會議管制。

捷運綠線的GC03標，為G07站至北出土段間地下段土建統包工程，工程在2019年7月以190億餘元決標。原預計2026年12月12日決標，但在今年4月時，工程進度落後23.65個百分點。

審計處調查，捷工局2016年接獲通報，G07站發現疑似遺址，當時履勘委員建議執行簡易考古挖掘，但是捷工局遲未規畫處置，也未納入GC03標工程契約的業主需求，導致統包商投標時未納入規畫辦理，工程2019年7月15日開工後，統包商才開始規畫文資保存作業。

審計處也發現，原本作業期程273天，結果實際執行3年多，且因為文化資產保存法規定，發現疑似考古遺址應停止工程或開發，導致GC03標停工416天。經統包商工期展延及變更設計的申請，預計增加預算1億3736萬餘元及工期569日，嚴重影響捷運工程整體進度。