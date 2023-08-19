2024總統大選《美麗島電子報》持續進行追蹤民調，17日最新結果，民進黨總統參選人賴清德支持度為37.6％，國民黨總統參選人侯友宜則為22.3％，民眾黨總統參選人柯文哲20.5％。前立委郭正亮今(19日)，則透露美麗島民調的最新結果，賴清德已經上升到39.4%，主要原因是訪問美國、在美媒專訪談論他的國政藍圖，展現出「總統的樣子」。

美麗島電子報17日發布的滾動式民調，調查時間為8月14至16日，結果顯示民進黨賴清德37.6％，國民黨侯友宜22.3％，民眾黨柯文哲20.5％。賴、侯皆上升，柯下跌。

郭正亮今(19日)在政論節目《新聞大白話》透露，美麗島電子報的滾動式民調，賴清德有再度上升，「今天最新的民調是上升到39.4%」，而賴清德今年最高的民調也是出現在3月的美麗島民調，達41.4%，現在正在持續回升。

郭正亮分析，賴清德民調會上升的原因是訪問美國、接受美媒《彭博》專訪談論他的國政藍圖，這種訪問侯友宜、柯文哲都很需要，簡單講就是要有「總統的樣子」，賴清德此行有展現總統的樣子，在美國也低調處理台獨的爭議性。

郭正亮認為，侯友宜需要更多專訪，目前的專訪太少了，侯競總該做一些安排、越快越好；他指出，侯友宜要有總統的樣子，這一波民調變化，有包括郭台銘的變數，也對比賴清德訪美時有總統的樣子，所以賴清德會有得分。

針對2024總統大選，《美麗島電子報》委由民調專家戴立安做追蹤民調，連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人。