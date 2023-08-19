桃園市中壢區光明公園溜冰場使用率高，因場地常有小磨損，已多處修補，地方盼全面整修。（蔡明亘攝）

許多家長會讓孩童學習直排輪，訓練身體協調，桃園市中壢區光明公園溜冰場建成10多年，為熱門直排輪練習場，培養不少小小選手，但因場地常有小磨損，已多處修補，地方盼全面整修。中壢區公所表示，為提供市民安全無虞溜冰場，正與體育局研議場地整修可行方案及經費評估。體育局也說，將盤點全民運動與競技運動需求，後續體育園區開發需求評估時，將發展溜冰運動所需場地納入考量。

桃園市體育總會滑輪溜冰委員會表示，該戶外溜冰場建成多年，地面易龜裂破損恐影響安全，雖通報區公所後，都會協助修補，但仍未從根本解決問題，擔憂場地恐有地質不穩情況，盼能全面整修，否則選手練習時因修繕中斷，怕影響長期訓練成果。

此外，明年3月將在此辦理全國總統盃溜冰錦標賽，盼能盡速解決問題，讓賽事順利進行，也希望未來能有室內場地，讓選手練習不受天氣影響，建議體育局納入正在興建中的中壢體育園區規劃。市議員吳嘉和指出，該場地已多次修補，盼能全面修繕，讓在地的優秀選手都能有安全場域練習。

中壢區公所說明，光明公園溜冰場使用率高，若獲報跑道破損或設施損壞等狀況，都會立即派工修繕，維護使用安全。為提供市民安全無虞的溜冰場，區公所正與體育局研議整修可行性方案及評估經費，提升場地使用安全與效能。

體育局也表示，已與公所到場會勘，就整體改善方式提供建議，也將持續協助公所辦理改善作業，待公所提報改建計畫，將審核補助以共同打造市民優質運動環境。另也將盤點並衡量全民運動與競技運動需求，於後續體育園區開發評估需求作業時，將發展溜冰運動所需場地納入考量。