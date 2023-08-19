旺旺中時2023「金威獎」調和威士忌之王大PK，經過激烈競爭盲測，約翰走路XR21勝過皇家禮炮21年，獲得民眾喜愛。(林金池攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

旺旺中時2023「金威獎」盲測活動，重頭戲為皇家禮炮21年、約翰走路XR21年等兩款市占率最高的調和威士忌PK，經過激烈競爭後，XR無論是香氣、後韻都全面領先，頗有調和威士忌之王的架勢，顛覆大眾心目中既定的品牌印象，令人跌破眼鏡。

保樂力加集團旗下的酒品眾多，在台灣以皇家禮炮最為知名，品牌源自讚頌值英國皇室重要時刻，加上重要節慶海軍鳴放21響禮炮，因此將自家威士忌加上精美的瓷器包裝後命名皇家禮炮，在台灣市場中知名度遙遙領先，形塑出不可撼動的高階調和威士忌形象。

相較之下，帝亞吉歐在2010年推出約翰走路XR21年，精選21年以上的陳年威士忌，調和出香甜蜂蜜，果香、麥芽、煙燻等層層交織香氣，以及柔順奶油香草等醇厚口感的酒款，藉此向家族傳人亞歷山大華克二世爵士致敬，同樣獲得消費者喜好。

兩款威士忌在高階調和威士忌市場互有擅場，也有各自死忠的支持擁護者，可謂是「既生瑜何生亮」。不過，皇家禮炮具有市場先占性，加上大手筆經營品牌，市占率領先。

不過，這次金威獎素人盲測PK打破大眾既定印象，XR21年不僅沒有落後還大幅領先，根據民眾事後表示，XR21因豐富的香氣、醇厚的後韻獲得青睞，相較之下，皇家禮炮口感略顯單薄，兩者高下立判。

威士忌廣告滿天飛，消費者看得眼花撩亂，到底是浪得虛名還是名不虛傳，「潮水退了才知道誰在裸泳」，盲測後無所遁形！

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