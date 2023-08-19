民眾黨總統參選人柯文哲19日出席雲林台灣選哲之友會成立，他在演說中抨擊民進黨墮落這麼快是他始料未及，民進黨第一次執政阿扁總統令他感到「尷尬」，輪到小英執政更令人「目瞪口呆」，一個清廉、勤政、愛鄉土的政黨怎麼會搞出高端疫苗這種事，如果讓民進黨繼續執政，對國家的傷害太大。

柯文哲表示，他最近在思考為什麼民進黨會墮落這麼快，20年前他也是支持民進黨，還當過阿扁全國後援會、醫界後援會的總幹事，但是阿扁第一次執政，他就覺得很尷尬，怎麼會被這樣，等到小英執政就更目瞪口呆，怎麼會變這樣。

柯文哲說，以前他去民進黨中央黨部去參觀，看牆壁上掛7個字，清廉、勤政、愛鄉土，一個清廉、勤政、愛鄉土的政黨怎麼會搞出高端疫苗這種事，原因是沒有「愛民」，人民才是政治的主體，中國國民黨還叫中國，民主進步黨沒有臺灣，只有臺灣民眾黨把臺灣排中間。

他表示，有人問民眾黨希望台灣是一個甚麼樣的國家，他認為「正常」就好，現在年輕人的問題是「4不1沒有」，找不到好的工作、房子太貴買不起，不敢負責任不願結婚、不敢生小孩，最慘的是1沒有，沒有「希望」，變成躺平族、啃老族。

柯文哲表示，他非常相信「A的n次方」，只要A大於1，A的n次方就無限大，每一個人做好自己的工作，對社會的付出大於對社會的奪取，社會就愈來愈好，就能讓臺灣重新恢復過來。