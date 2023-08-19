旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會 19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員黎尚安、周玉滿到場向志工們致意。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會 19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，苗栗縣長鍾東錦演唱「日出」一曲向志工們致意。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會 19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，旺旺文教基金會主任周哲仁代表董事長蔡衍明向全體志工致意。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，由出身通霄鎮的年輕輩藝人顏永烈搭配實力歌手黃鈺涵擔綱主持。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，歌手余凱揚獻唱。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，歌手馬駿麟獻唱。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，歌手許志豪獻唱。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，歌手翁鈺鈞獻唱。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，歌手林孟宗獻唱。（謝明俊攝）

旺旺文教基金會2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會19日在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，歌手林喬安獻唱。（謝明俊攝）

財團法人旺旺文教基金會、中國時報、中視、中天電視與苗栗縣政府共同舉辦的2023年第8場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，19日下午在苗栗縣通霄鎮活動中心盛大登場，近500名苗栗縣各社團志工齊聚一場，欣賞這場公益演唱會。苗栗縣長鍾東錦親自到場獻唱客家閩南歌曲「日出」來感謝全縣志工，基金會主任周哲仁代表董事長蔡衍明感佩全體志工及演藝朋友們的付出，並強調要「讓孝順成為一種習慣，讓奉獻成為一種榮耀」。

旺旺文教基金會為了感念全國志工朋友的無私付出，連續第9年舉辦公益演唱會，用音樂、娛樂來推廣社會良善風氣，發揮企業社會責任，今年共有12場次，第8場次的公益演唱會安排在苗栗縣通霄鎮活動中心演出，由出身通霄鎮的年輕輩藝人顏永烈搭配實力歌手黃鈺涵擔綱主持，並由余凱揚、馬駿麟、翁鈺鈞、林孟宗、林喬安、許志豪等年輕歌手，接力演唱多道膾炙人口的組曲，用美聲來奉獻給所有無私的志工。

苗栗縣長鍾東錦並在公務繁忙中，特別排出時間趕到會場演唱「日出」一曲，獻給在場志工朋友們，擁有好歌喉的鍾東錦唱完，獲得全場志工熱烈掌聲，被譽為「被政治耽誤的歌手」。

周哲仁表示，旺旺文教基金會秉持董事長蔡衍明的指示，7年來一直在推廣2種理念，一是「讓孝順成為一種習慣」一是「讓奉獻成為一種榮耀」蔡衍明董事長強調，台灣人是最重視孝道的，但這些年來，因為教育等各方面關係而有所不足，蔡衍明董事長因而要全力推廣孝道理念，每個人在家裡能孝順父母、敬重長輩，從家裡到社區到社會，並在就業就學以外的空閒時，從事志業服務，讓社會成為一個安定和諧的社會，蔡衍明董事長最注重孝道，因此，旺旺集團連續3年舉辦旺旺孝親獎，透過詞曲創作比賽，讓大家鼓勵長輩們勇於說出需要，讓年輕人知道長輩們需要什麼，來推廣孝道。

周哲仁指出，蔡衍明董事長感念台灣是一個志業服務的社會，目前的台灣社會已脫離不了志工的服務，民力無窮，台灣人有愛心，願意從事志業服務，這些年旺旺文教基金會推廣志業服務觀念，也有愈來愈多的年輕人贊助活動，基金會從2013年開始舉辦的公益演唱會，參與的演藝朋友都是年輕人，都是來擔任志工，都是沒有酬勞的，這些演藝朋友只要有空都願意出來奉獻，也正體現了「讓奉獻成為一種榮耀」。

苗栗縣副縣長鄧桂菊首先到場上台致詞時，感謝旺旺文教基金會連續5年到苗栗縣舉辦公益演唱會。縣長鍾東錦表示，志工也是協助縣府推動縣政的重要夥伴，藉由旺旺文教基金會舉辦的公益演唱會，來感謝在全縣各地服務的志工們，希望藉由公益演唱會來傳達無私奉獻精神，肯定志工朋友們的付出。