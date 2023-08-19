今（19）日下午15時許，新北市三芝區淡金路淺水灣停車場前（三芝往台北方向）發生一起4車擦撞車禍，3輛汽車與一部機車事故，造成31歲鍾姓女騎士輕微擦傷送醫。（圖／警方提供）

今（19）日下午15時許，新北市三芝區淡金路淺水灣停車場前（三芝往台北方向）發生一起4車擦撞車禍，3輛汽車與一部機車事故，造成31歲鍾姓女騎士輕微擦傷送醫。（圖／警方提供）

今（19）日下午15時許，新北市三芝區淡金路淺水灣停車場前（三芝往台北方向）發生一起4車擦撞車禍，3輛汽車與一部機車事故，造成31歲鍾姓女騎士輕微擦傷送醫，駕駛人酒測值均為0mg/l。詳細肇責還有待調查釐清。

警方表示，今（19）日下午15時許，新北市三芝區淡金路淺水灣停車場前發生車禍，員警到場處理，發現普重機騎士鍾女輕微擦挫傷，經119救護人員送往淡水馬偕醫院救診，無生命危險。經查41歲曾姓男駕駛自小貨車與31歲鍾姓機車女騎士同向行駛，行經上述地點，曾男變換車道，不慎擦撞到行使於外車道的鍾女的機車，導致普重機失去平衡，撞擊到停於路邊等待進入淺水灣停車場之29歲呂姓女駕駛自小客車、車後保險桿受損及22歲陳姓女自小客車駕駛人、左前保險桿受損。

該起車禍事故，造成機車騎士輕微擦挫傷，其餘均只有輕微車損；另經酒測（鍾女就醫待測）餘全部駕駛人酒測值均為0mg/l。警方受理後依交通事故規定辦理。