近期中國法拍房與二手房驟增，原因在於在於越來越多的購房者因收入難以負擔房貸，無奈選擇「棄房斷供」。

陸媒觀察者網報導，導致法拍屋增多的因素中，比起破產清算、被迫停貸等，若干屋主寧犧牲個人徵信，也要及時止損、主動停貸，更令人感到擔憂，這是因所購買房屋的市值，已接近甚至低於待償房貸所致。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，近兩年整體經濟環境不佳，部分省會城市和絕大多數三四線城市房價同步走跌，導致受雇者和小商販收入降，但房貸固定支出不變，導致無力償還，迫不得已只能停貸。此外，不少中小企業破產，作為抵押物或者公司財產進入破產清算程序的房屋數量不斷增加，也是導致法拍房數量上升的重要因素。

河南鄭州有一名業主於2018年房價達高峰期間，以每平方米2萬元（人民幣，下同），購入一套價格與新房相當，總價119萬的二手房。此建案於2007年開售時，售價僅每平方米4700元。

該業主向銀行貸款90萬，經過5年繳款，貸款餘額還逾80萬之際，房市急速降溫，二手掛牌價跌至約為每平方米1.2萬元，跌近4成，意味房價甚至低於需償還貸款的金額。於是該業主表示，只要有人願意幫忙還貸款，可以免費將該房過戶。

相較於作為省會的二線城市，更多三四線城市中，類似相對老舊的學區房、跟漲房源，以及較偏遠區域文旅配套房源，下跌幅度更加驚人。

廣東惠州惠東縣沿海區域有購房者表示，所購房源2018年開盤均價為每平方米1.5萬元，如今剛交付沒多久，二手房市場掛牌價卻僅剩不到每平方米3000元，跌幅高達80％。

今年上半年，據中指監測數據，法拍房再新增30.4萬套，較前年增加19.7％，但成交僅5.2萬套，遠遠不及驟增的速度。至於法拍的房型以住宅、商辦為主，尤其今年上半年住宅的法拍量達17.9萬套，佔總體59％。

細分省份，上半年掛拍量較高省份四川首次超4.5萬套，年增15472套、增幅51.3％。其他省如廣東、重慶、河南、江蘇等均有不同程度增加，其中廣東前6個月掛拍年增7987套，河南前6個月掛拍較上年同期增加10101套，增幅高達63.38％。

值得警惕的是，7月以來，目前中國各城市監測數據皆顯示，無論法拍房數的增加還是二手房掛牌量，相較上半年都有進一步提升的趨勢。