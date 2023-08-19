中國稱台灣對中國存在貿易壁壘，將研究中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）項下給予台灣產品的關稅優惠，學者認為，中國此舉有政治考量，但ECFA喊卡將衝擊與台灣民間的商業交流，對中國經濟有害無利，不認為中國有心停止ECFA。

中國4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，中國商務部近日初步認定台灣對中國存在貿易壁壘，並宣稱將依有關規定研究中止或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅優惠，引起企業界高度關注。

中央大學經濟系教授吳大任接受中央社採訪時直言，中國在這件事上自有政治考量，從中國角度看，會認為台灣政府現在偏向美國，自然會有些對應方案，但即使兩岸正處在關係最差的時期，他仍不認為中國有心停止ECFA。

吳大任觀察，中國把民間交流和政府關係分得開，清楚知道ECFA主要影響的是企業，中國應該不希望兩岸政府關係影響民間往來，對ECFA不必太悲觀。

根據經濟部國貿局網站揭露ECFA執行效益，自2011年起至今年4月底止，在ECFA早收清單方面，台灣出口至中國累計減免關稅達96.09億美元，同時間台灣向中國進口累計減免關稅10.17億美元。

吳大任說，雖然一旦停止ECFA，對台灣影響程度可能大於中國，但對於中國經濟同樣有害無利，中國現在經濟正面臨下行風險，相信中國並不樂見政治考量打壞兩岸商業交流。

經濟部網站揭露，自2011年起執行ECFA早收計畫時，當年度台灣對中國出口值為851.22億美元，其中早收貨品出口值為179.76億美元，占比21.12%；到了2022年，台灣對中國出口值增至1211.14億美元，不過其中早收貨品出口值為204.95億美元，占比實際上已降至16.92%。

吳大任指出，近年ECFA早收貨品占整體出口值比重下滑，可看出ECFA對台灣效益或影響已比逾10年前降低，但中國還是台灣目前最主要出口市場、出口值占比逾3成，若中國真的走到喊卡ECFA那一步，勢必會衝擊台灣經濟。

因此，吳大任建議，雖然中國停止ECFA可能性不高，但考量兩岸貿易投資往來密切，亦有不少台商在中國布局，無論如何兩岸都必須加強溝通，避免長久不溝通產生誤會、進而擦槍走火。