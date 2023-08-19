隨著自助餐競爭激烈，國人對菜色要求越來越高，台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」即日起將調整假日時段的成人餐價，全面升級用龍蝦、鮑魚、干貝無限吃為主打來吸客；9月起元素餐廳更為歡慶酒店6週年，不分平假日將以佐渡花蟹、牛角蟹、旭蟹、三點蟹、松葉蟹及軟殼蟹等多款螃蟹打造27道「蟹客」料理輪番上陣，並祭出紅包抽抽樂、全桌6折起的好康。

假日來元素餐廳用餐，「蒜香龍蝦每份半尾」可無限次點用。（台南大員皇冠假日酒店提供）

元素餐廳即日起推出升級版菜色與供餐方式，除了龍蝦、鮑魚、干貝的「海鮮三寶」重返回歸，還有松葉蟹盅與烤鴨捲餅，有5道主廚推薦特製單點菜色，賓客能以夾子方式點用，再由服務人員採位上服務，供應時段為周五與週六晚餐、周六與週日午餐，成人每位1280元+10%，7至11歲兒童499元+10%。

除了在假日時段升級菜色，為歡慶酒店開幕6周年慶，元素餐廳將在9月1日至10月31日推出「大員感蟹您」主題料理，選用包含佐渡花蟹、牛角蟹、旭蟹、三點蟹、松葉蟹、軟殼蟹等多款螃蟹，分別用日式、西式、中式、泰式、韓式等烹煮手法，呈現多達27道菜色輪番登場，有像是泰式酸辣醬蟹、軟殼蟹捲壽司、軟殼蟹天婦羅、螃蟹海鮮粥、啤酒屋辣炒蟹鉗、螃蟹薏米海鮮飯、奶油螃蟹等多種料理。

松葉蟹盅也在假日無限吃的餐點行列。（台南大員皇冠假日酒店提供）

此外，9月期間單筆消費滿1688元，可玩1次紅包抽抽樂活動，有機會抽中最高6折優惠，1人抽中全桌同享優惠折扣（需另加原餐價10%服務費）。