「瘋寬夏日，親子玩很大」活動19日在烏日朝天宮廣場熱鬧登場，顏寬恒的家人也以「卡樂姊姊」的身分與小朋友互動，使出十八般武藝，與孩子創造歡樂回憶。（顏寬恒團隊提供／潘虹恩台中傳真）

炎炎夏日，台中市立委第二選區參選人顏寬恒19日在烏日朝天宮廣場舉辦親子泡泡活動，顏寬恒的家人也以「卡樂姊姊」的身分到場與小朋友互動，成為現場「嬌點」。（顏寬恒團隊提供／潘虹恩台中傳真）

炎炎夏日，台中市立委第二選區參選人顏寬恒推出玩水的親子巡迴活動，19日在烏日朝天宮廣場熱鬧登場，吸引近千名大、小朋友嗨玩，暑氣全消。顏寬恒表示，他是爸爸、阿公，很能體會帶小朋友的辛苦，趁暑假期間推出親子活動，希望成為鄉親的「最強隊友」替家長分擔。

「瘋寬夏日，親子玩很大」活動19日在烏日朝天宮廣場熱鬧登場，現場設有滑水梯道、泡沫大砲、泡泡DIY等親水活動，吸引近千名親子參加，許多小朋友玩了整個下午仍意猶未盡、不捨離開。

顏寬恒指出，平時家長除了上班還要照顧孩子很不容易，到了暑假還要花心思設計到哪邊遊玩，他作為爸爸、阿公，很能體會帶小朋友的辛苦，因此舉辦系列的親子活動展現對家長們的支持，希望讓大小朋友都有個盡情玩樂的好去處。他說，先前舉辦的親子活動都獲得熱烈迴響，看到孩子們臉上開心的笑容也讓他更有動力。

顏寬恒提到，家長對親子遊憩空間有相當的需求，室內親子館等公共場域應持續推廣外，戶外公園中的遊憩場好玩也要安全，設計的過程中除了基本規定外，也應多納入使用者的需求考量設計。此外，公托公幼持續設置外，也應納入更多彈性配合家長，讓公托公幼不只平價更是友善。

今日活動，為了讓參與的鄉親有更好的體驗，顏寬恒的家人也以「卡樂姊姊」的身分與小朋友互動，包括老大顏寬恒妻子陳麗凌、老二顏仁賢妻子黃子涵、老三顏宏全妻子陳育婷以及老四顏嘉儀妻子蘇毓涵都到場，使出十八般武藝，與現場小朋友創造歡樂回憶。