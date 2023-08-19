「你們願意花4萬養女友嗎？」一名竹科工程師年薪約5百萬元，女友則是想考老師的全職考生，食衣住行、電話費、保險費，每月約4萬元的支出全由男方買單，最近兩人都到了適婚年齡，但眼看女友似乎沒有很認真讀書，不知道何時才會能金榜題名，工程師開始猶豫是否該設停點，「難道要一直這樣資助下去嗎？」為此上網求助。

原PO在PTT發文表示，自己受到男性友人請託，上網尋求建議，這名友人在竹科當工程師，年薪約4百萬到5百萬元左右，女友目前是沒有工作的全職考生，想要考國中國文老師，但準備了5、6年，無奈連複試都還沾不上邊。

原PO表示，兩人都已經30多歲，達適婚年齡，已經同居了幾個月，上周聚餐時眾人詢問友人的日常開銷，「真是開了眼界」，女方的所有花費都是由男方負責，每個月提供近2萬元，包括伙食費、電話費、日常雜支、保險費，「他們目前是一起租屋，2萬多的房租、水電、瓦斯、網路也是男生付出」。

從友人的談話中，原PO感受到他還是很愛女友，但偶爾會抱怨被管太嚴，有時想跟朋友聚餐都不被允許，雖然友人很努力想幫助女方考上正式老師，但近年來缺額很少，女方也感覺沒有很認真讀書，「常常看到他們一起出去玩的照片」。

原PO說，友人因此開始擔心，未來是否要一直資助女友，想設停損點又不曉得該如何開口，原PO和眾好友一致認為他被當成長期飯票，「反正女生現在沒工作，男友也會給她錢，想吃大餐男友也會請客」。

貼文曝光後，掀起網友討論，「打從一開始拿錢無償給女方花就錯了，甚麼都不做就有錢拿，誰還要工作」、「直接轉職竹科媽媽當全職家管就好，還考什麼試」、「真的是一個願打一個願挨耶」。另外，也有人指出，教甄的重點在複試，沒有實際教學經驗就算過了筆試也無法通過複試，而累積教學經驗的最佳方法是當一年一聘的代理教師，「說要當全職考生考正式教師的，擺明就是給養一輩子」。