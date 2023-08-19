「大港閱冰」冰品嘉年華19日在哈瑪星濱海一路鼓山輪渡站前盛大開幕，最熱愛冰品的高雄市長陳其邁也特別前往嘉年華會場與民眾一同共襄盛舉，他更與店家一同製作冰品，甚至說「自己也要來開一家」，也歡迎民眾趁著這周假日到「大港閱冰」嘉年華吃冰消暑。

今年「大港閱冰」冰品嘉年華共集合33家冰品名店同場比拼，還有12家特色餐車等大家來品嘗，除了有許多去年參與的人氣店家，也有不少首次受邀出席冰品市集活動的新店，例如結合調酒風格的小島製冰、瑞豐夜市韓國爆紅烤棉花糖冰淇淋，主打洋風系黑糖的安九冰科，以及南台灣唯一專賣冰酥的森海製冰等，吸引許多民眾前來嘗冰。

陳其邁出席「大港閱冰」冰品嘉年華開幕典禮，除了與民眾互動，更到攤販與店家共同製作冰品，體驗冰品的各式創意，現場氣氛熱鬧至極，陳其邁透露，自己相當喜歡吃冰，心情好的時候會吃冰，心情不好時更要大口吃冰舒緩情緒。陳其邁體驗製作創意冰品後，獲得大家讚賞，他便脫口「自己也要來開一家冰店」。

陳其邁表示，這次參加「大港閱冰」的33家冰品業者，都經過衛生局查驗，所有檢驗都合格，食安部分都有特別把關。另外，衛生局也在這段期間陸續針對高雄453家冰飲品業者舉辦講習，就是希望民眾在享用冰品時，可以吃的更安心、衛生。

觀光局長高閔琳說明，此次冰品市集活動除了開放民眾現場針對冰品店家投票外，活動期間也邀請專業評審針對參與市集店家冰品的賣相、口味、創意等項目評分，結合人氣投票與後續行銷推廣。在市集中只要消費2家冰品，即可參與人氣投票，完成投票就有機會獲得一張「禮冰券」，數量有限，換完為止。

民眾憑禮冰券可在市集活動後8月21日起至9月10日，到合作的冰品店家消費享折扣。此外，在冰品市集活動消費滿200元，即有機會獲得50元鼓山魚市場消費抵用券，開心順遊魚市場的復古老玩童市集。