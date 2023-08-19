旺旺中時集團主辦的2023「金威獎」秋季大賞台中場盲飲結果19日出爐，TOP 3分別為汀士頓12年、吉拉12年、亞伯樂12年。其中，麥卡倫加碼市價近萬元，被譽為夢幻逸品的「Rare Cask奢想2023」，民眾驚呼連連。
有威士忌界金馬獎美譽的年度盛事「金威獎」日前完成達人盲測活動後，隨即在北、中、南三區舉辦300位素人參與盲測活動。其中，台北場TOP 3為汀士頓12年威士忌、波摩12年威士忌、亞伯樂12年威士忌。
19日結束的台中場盲測，經過競爭激烈後，TOP3分別為汀士頓12年、吉拉12年、亞伯樂12年。
評審團主席賴偉峯表示，氣候溫差影響口感，台中氣候炎熱，民眾較青睞較清爽味道，可能是影響威士忌排名因素。
活動最高潮為麥卡倫加碼提供「Rare Cask奢想2023」。品牌大使Hugh表示，金威獎主打真金不怕火煉，品酒回歸威士忌原始風味，正如同麥卡倫過受到各種挑戰仍屹立不搖，因此獲得「雪莉王者」封號。
這款酒帶有濃郁果乾香氣，加上雪松木質調性，以及黑巧克力微苦的尾韻，襯托出標誌性手工雪莉桶風味，符合麥卡倫傳承200年「The Six Pillars」（六大標柱工藝）的核心價值，充分展現出精湛的製酒工藝。
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