鍍色進口玫瑰因為花色變化特殊，受到不少年輕人喜愛，像星空藍、美人魚等都很熱門。（張芷瑜攝）

玫瑰花不同朵數也各具甜蜜意涵，像1朵代表你是唯一。（台北花市提供）

七夕情人節將到來，有不少民眾會煩惱該選何種玫瑰花色，又該送幾朵等，台北花市提建議，可參考星座屬性選色，像火象星座可選熱情的紅玫瑰、土象星座則推薦淡雅清新的香檳玫瑰；有花店老闆則說，近期鍍色進口玫瑰因花色變化多端，受不少年輕人喜愛，像星空藍、美人魚等都很熱門。

建國花市花店老闆曹小姐分享，國產玫瑰受歡迎花種是翡翠紅、翡翠粉、寶貝粉、翡翠香檳，跟舊品種相比花瓣數多，耐久度也高，她也表示，國產玫瑰一支約30元，但受高溫多雨影響，收成產量較少，讓花價漲幅反而較進口玫瑰多一些，而今年買氣稍微保守，但也與疫情時相比增加2成。

建國花市花店老闆吳小姐表示，店裡賣進口玫瑰，比較熱門的品種是燭光，粉色系也蠻多人選擇，而鍍色玫瑰因為花色變化特殊，受不少年輕人喜愛，像星空藍、美人魚等，一支價格約150到180元，非特殊色的則一支70至90元不等，但花價都相較去年同期降低3成。

民眾林先生表示，第一次來建國花市買花，往年都在花店買現成做好的花束，相比下花市較便宜，也可以自己選品種，但包裝就比較普通，他也認為，現在年輕人普遍還是蠻在意儀式感，送花的不少，且除了玫瑰，也有人會送較珍貴的鬱金香。

至於民眾該如何挑選玫瑰花色，台北花市建議，可依星座搭配花色，例如活力充沛的火象星座可選擇鮮豔熱情的紅玫瑰；細膩敏感的水象星座適合浪漫溫柔的粉玫瑰；沉穩踏實的土象星座則推薦淡雅清新的香檳玫瑰；理性多變的風象星座就用白玫瑰襯托她們的獨特氣質。

台北花市也說，玫瑰花不同朵數也各具甜蜜意涵，像1朵代表你是唯一、11朵是一心一意、22朵是成雙成對、57朵是吾愛吾妻、99朵是天長地久，但不管幾朵，收到花的人肯定感受滿滿心意。

民眾挑選玫瑰時也有小技巧可注意，台北花市說明，挑選時以花瓣鮮豔無損傷，葉片呈現翠綠狀態為佳，也可依使用需求來挑，選擇較含苞的玫瑰可讓花朵慢慢綻放，觀賞期較長，但若要送人的花束或拍照用花，建議選擇開一點的玫瑰，比較漂亮大氣。