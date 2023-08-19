桃園市桃園區大誠路1間工廠下午發生火警，桃園市消防局派遣56人、23車趕往現場，發現是4樓風管起火，無人員受困受傷，經搶救後已經撲滅，目前消防人員還在殘火處理中。

消防局指出，15時24分接獲報案，有工廠發生火警，趕往現場後，發現是工廠4樓風管起火，無人員受困受傷，火勢於16時40分控制，17時10分撲滅。此次共派遣56名消防員、消防車19名、機車1輛、救護車3輛。

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