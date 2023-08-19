混血大物賀家兄弟賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）返台參加瓊斯盃，中華白打出新氣象，6場比賽下來已經追平上屆勝場數，尤其打著「4星高中生」名號的弟弟賀博更引人關注，有網友在知名論壇批踢踢實業坊（PTT）以「賀博的天分最台灣史上第一嗎？」發文，針對賀博身手發起討論。

過去中華白大多徵召潛力新星，這次納入混血戰將賀式兄弟，瓊斯杯開打前即受熱烈關注，首戰2人合體先發上陣，聯手砍下25分，幫助中華白85比59大勝日本，拿下瓊斯盃開門紅，儘管賀氏兄弟逐漸轉往替補出發，但整屆賽會6場下來，平均都有13分以上的火力輸出，完美扮演球隊2大進攻點。

雖然同樣擁有猛獸般爆發力，不過弟弟賀博在美國高中界的評價更勝於賀丹，被定位為「4星高中生」的等級，賀博未來也將披上哈佛大學戰袍，成為台裔球星林書豪的學弟，有機會繼豪小子之後，首位踏上NBA舞台的哈佛球員。

最近有網友在PTT台籃板發文，表示賀博能從禁區外飛扣，速度和爆發力同樣驚人，如果身材練壯、加強外線投籃，或許天賦就是史上第一了。貼文一出引來熱烈討論，有人同意原PO見解，不過說起身體素質，部分鄉民仍力推第一位在NBA熱身賽登場的台灣球員陳信安，以及近年正式入籍中華民國、成功在NBA闖出名號的林書豪，「太早，他身體還沒長完，還看不出來天花板在哪」、「信安吧 第一步最快的男人」、「血統台灣的話應該是林書豪最強」。