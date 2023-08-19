有些女性天生具有魅力，身邊不乏有追求者，甚至懂得如何駕馭男性。《搜狐網》近日分享4個容易獲異性關注的生肖女，她們擁有特殊魅力，總能成為團體中的焦點，而且善於操縱人心，讓人乖乖聽話。

▎生肖猴

屬猴女個性多變，就像變色龍，面對不同對象，會露出不一樣的性格，容易獲得異性歡心，卻只喜歡談速食戀愛，與暗戀對象搞曖昧，但又不一定與對方交往，等到膩了就換人，但異性卻總是對她們死心塌地。

▎生肖羊

屬羊女渴望獲得關注，所以會不斷增進實力，就是為了成為團體中的焦點，就連外貌也會努力打扮，經營完美人設，因此吸引許多異性關注，她們也很享受被仰慕的感覺，由於非常在乎外表，所以會慎選搞曖昧對象，直至找到最適合的交往人選。

▎生肖虎

屬虎女頭腦清晰也非常有主見，鮮少依賴別人，成為人格特質，身邊因此出現不少愛慕者，也由於做事有想法，所以異性遇到她們時，總是在不知不覺中被控制，卻渾然不知，屬虎女性格霸氣但脾氣較暴躁，做事絕不委曲求全。

▎生肖雞

屬雞女通常顏值都很高，而且氣質非凡，天生魅力總能吸引許多異性，此外也很注重內涵，從小飽讀詩書，給人有學識的感覺，不僅頭腦靈活，能力也很強，從來不依附別人，雖然身邊有許多追求者，但幾乎都看不上，異性卻心甘情願為她們做事。