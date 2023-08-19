周永暉傳任觀光署長 程家平掌氣象署 18:352023/08/19 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周永暉。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 程家平。（圖／顏謙隆） 交通部觀光局和氣象局即將於9月15日升格為觀光署及氣象署，根據今日《自由時報》報導，傳出將由周永暉出任觀光署長，氣象署長則由程家平出任。 客家崇正會70周年慶 揪四代同堂上台說客語 桃園觀音愛心家園回饋社會 物資箱捐助典禮散播愛 竹科男年賺500萬 月花4萬養無業女友 這原因想放生 #周永暉 #觀光署長 #氣象署 #程家平 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化老翁失蹤4天才報案 市區地毯式搜索終尋獲 10:492023/08/19 社會 2025主辦亞太蘭展 黃偉哲新加坡宣告下屆台南見 09:522023/08/19 生活 苗栗家發放2023年第1學期獎助學金 367名學子受惠 15:562023/08/19 寶島 快評》調和威士忌之王PK XR21勝皇家禮炮21年 18:082023/08/19 生活 旅義聲樂家劉夢潔將與台弦合奏 票房收入10％助偏鄉童 14:112023/08/19 娛樂 勤跑客家行程 侯友宜：發揮客家精神把社會公義找回來 12:112023/08/19 政治 新變異株EG.5竄起 陸官方：已在大多數省份流行 12:092023/08/19 兩岸 美AZ廠選區「太空人」參議員訪台！拜訪台積電內幕曝光 08:162023/08/19 政治 「大港閱冰」開幕 陳其邁體驗製冰：以後也要開冰店 18:292023/08/19 生活 台南女校有狼師！女學生遭長期騷擾6年 校方遭控作法消極 14:082023/08/19 社會 超長雷雨帶「飄向台灣」專家示警：下午到晚上當心 14:532023/08/19 生活 霸王花女神現身兩岸電影展！65歲胡慧中超驚人近況曝光 15:342023/08/19 娛樂 顏寬恒辦「這活動」千人玩瘋 顏清標4媳大玩泡泡戰成「嬌點」 18:132023/08/19 生活 老人家超愛問1句 網爆共鳴：一輩子煩惱怕了 11:132023/08/19 生活 校慶返校謝師恩 妙齡女受驚了 導師播A片強抱用這狂頂 16:022023/08/19 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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