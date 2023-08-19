相信許多網友都看過一張壯碩柴犬與孬孬柴犬的迷因圖，但今天卻傳出不幸消息，右邊被戲稱小廢柴的柴犬本尊Balltze於18日不幸離世，飼主19日下午也發文證實「Balltze永遠睡著了」，短短3小時湧入近9萬網友哀悼。

柴犬Balltze因為一張「Swole Doge vs. Cheems」的迷因圖紅遍全球，幾乎各大平台都能看到網友用這張哽圖改編各種諷刺、搞笑迷因，在台灣最常見的就是「網路上的我vs.現實中的我」哽圖，Balltze也因此收穫了62.5萬粉絲，成為全球最知名的動物明星。

這張哽圖最常被台灣網友改成「網路上的自己與現實中的自己」迷因。(圖／翻攝MeMe梗圖倉庫)

據了解，Balltze年紀已經高達17歲，自今年2月開始健康狀況就亮紅燈，不斷造訪醫院，8月18日一場手術中，Balltze沒有撐過去，不幸病逝，飼主也悲痛發文「在手術中，Balltze永遠睡著了」，表示Balltze已經帶給世界無盡的歡樂，是時候去新的天空自由奔跑、結交新朋友，Balltze會永遠活在自己心中，同時也感謝過去半年醫護們為Balltze的努力。

不少粉絲也紛紛湧入IG哀悼：「不能接受」、「R.I.P」、「還以為是假消息，竟然是真的」、「看到當場掉下眼淚」、「他的迷因與歡樂會永遠流傳在人間」、「我們會永遠記得他」。