香港股市昨天跌破18000點大關，步入技術性熊市。從2021年5月最高峰迄今，港股總市值已蒸發港幣20.78兆元（約新台幣84.6兆元），主因是中美關係緊張、中國經濟下滑，導致外資撤離、陸資大減。

港股19日收盤下跌375.78點，報17950.85點，跌幅2.05%，本週累跌5.89%。恒生指數失守18000點大關，步入技術性熊市，接下來恐面臨1997年的17800低點。

綜合券商中國、財新網等陸媒報導，2021年5月，港股總市值最高達53.33兆元，截至8月18日收盤，港股總市值已跌至32.55兆元，兩年多蒸發20.78兆元。

恆生指數自2021年的最高點迄今跌幅超過40%；恒生科技指數更下跌逾60%。

按行業劃分，自2021年5月底至今年7月底，港股總市值蒸發最多的為資訊科技業，其次為地產建築業，醫療保健行業排第3；僅有電訊業是唯一市值上漲行業。

報導指出，港股作為一個開放的離岸市場，如今正面臨流動性大幅下滑的窘境。今年以來多個交易日的成交額甚至不足800億元，日均成交額在1100億元。而美國晶片製造商輝達（Nvidia）今年以來的日均成交額折合約港幣1162億元，光是輝達一檔股票日均成交額就已與港股成交額不相上下。

隨著交易量下滑，市場信心不足，新股估值打折，港股上半年首次公開發行（IPO）集資額跌出全球前3名，掉到第6，IPO表現為有史以來最差。

因為市場整體成交疲軟，港股流動性極差。數據顯示，8月15日當天，港股高達865檔股票全天零成交，無人問津；日成交額10萬元以下的達到1384支，占比53%。

統計顯示，今年以來共有14家港股上市公司刊發私有化退市公告；而2022年全年港股私有化退市公司15家。

投資者心灰意冷的同時，香港券商結業潮正在蔓延。截至8月1日，有24家券商在年內向港交所發出停止營業的通知；而在2021至2022年間，更已累計有67家券商向港交所發出停止營業的通知。

證券時報引述耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，港股目前的主要推動力為南下資金（陸資），但由於近半年人民幣匯率持續偏弱，從而令南下資金投資港股的力度下滑，港股因而變得毫無動力，成交不斷萎縮。

數據顯示，今年上半年南下資金累計淨買入港股1235億元，較去年同期的2076億元大減40.51%。

摩根資產管理環球市場策略分析師朱超平分析，港股表現落後的主要原因是經濟復甦不及預期，導致投資者對上市公司的盈利前景信心下降，市場估值受到較大壓力。從政策層面來看，目前支持經濟增長的政策措施還處於陸續落地的過程，具體政策效果有待確認，尤其地產板塊依然面臨較大不確定性。

他並指出，美國聯準會升息周期的長度超出預期，年初市場普遍認為升息周期會在第一季結束，但目前來看仍有可能延續，美國利率上升加大了資金流出港股的壓力。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，中美關係一定程度上影響了資金對於港股的配置，部分外資逐利至日本、韓國、印度等其他周邊地區，從而影響港股的流動性及估值。

報導稱，在中美關係暫難顯著改善的基本情境下，大量美資流出基本已成定局，這背後是美資金融機構出於合規的考慮。

華夏基金（香港）投資經理及研究部主管張鈞表示，香港市場需要與中國中央政府溝通，使大陸資金進入香港的限制未來能逐步改善，比如降低港股通的資金門檻、納入港股通股票的市值門檻，同時兩地在監管上應形成更深入的合作。

中國證監會昨天宣布，將支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度。將進一步推出務實舉措，激發香港市場活力，促進大陸和香港市場協同發展，並支持在美國上市的中概股在香港雙重上市。