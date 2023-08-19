都達村長阿烏伊．帖木（右）得知導演周世倫也滑倒受傷，對他感到抱歉。（阿烏伊．帖木提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，都達村是土石流重災區之一，災後都達村長阿烏伊．帖木仍騎著機車忙著送物資、協助農損查報等，16日他熱心帶紀錄片導演周世倫到村內拍攝，兩人騎機車行經爛泥路面相繼犁田送醫，村長右腳骨折開刀住院，仍心繫救災進度，仁愛鄉長江子信特地到醫院慰問，要他好好休養。

都達村距離霧社街道約20公里，經台14線轉投85線山道歷時35分鐘車程才能抵達，這次卡努風災投85線嚴重受損，因平靜橋附近路基掏空交通一度中斷，部落也爆發土石流，所幸村長阿烏伊．帖木趕緊撤離村民，即使多戶受災，慶幸沒有人傷亡，他還用手機拍下土石流影片對外傳遞災情狀況，讓外界盡快搶通道路進部落救災。

阿烏伊．帖木說，風災時壓力很大，很怕有人受傷，災後工作更繁重，騎著機車幫忙送物資、協助農損查報、關心居民，16日他帶著紀錄片導演周世倫到村內拍攝，騎機車行經爛泥路面，2人相繼打滑摔倒，他的右腳踝關節和小腿骨裂，動手術裝骨釘固定，得知導演也滑倒致使肩胛骨脱臼，對他實在感到非常抱歉。

「希望其他同樣辛勞的村長，忙於公務的同時，一定要注意自身安全。」江子信說，他特地到醫院慰問村長及導演，沒想到村長還在打電話關心災區道路的搶救進度，真的是心繫族人，所以叮囑村長要好好休養，才能早日痊癒。